В ДТП в Ярославской области погиб актер Сергей Пускепалис

Авария произошла в Ростовском районе.

В ДТП в Ярославской области погиб актер Сергей Пускепалис. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Авария произошла в Ростовском районе во вторник, 20 сентября. По предварительным данным, в аварии погибли пассажир и водитель Ford Transit.

Позже появились подробности и фото с места ДТП.

Сергей Пускепалис — российский актер, режиссер и сценарист. Родился в 1966 году в Курске, окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет ГИТИСа. С августа 2019 года был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. В 1999 году получил звание заслуженного артиста России.

Наиболее известные картины с его участием: «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Метро», «Простые вещи», и сериалы «Крестный», «Крик совы», «Операция «Мухаббат», «Частица вселенной, «Шифр 2».