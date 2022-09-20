РБК: Путин во вторник может выступить по поводу референдумов
Об это издание сообщило со ссылкой на источники.
В Кремле запланировали выступление Владимира Путина по поводу референдумов на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом со ссылкой на источники сообщило
Как пишет издание, глава государства может выступить до конца вторника, 20 сентября. Что именно скажет Путин РБК не уточнило.
Портал направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Ранее стало известно, что ЛНР и ДНР запланировали референдумы о вхождении в состав России. Они могут пройти с 23 по 27 сентября.