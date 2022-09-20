РБК: Путин во вторник может выступить по поводу референдумов

Об это издание сообщило со ссылкой на источники.

В Кремле запланировали выступление Владимира Путина по поводу референдумов на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом со ссылкой на источники сообщило РБК .

Как пишет издание, глава государства может выступить до конца вторника, 20 сентября. Что именно скажет Путин РБК не уточнило.

Портал направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Ранее стало известно, что ЛНР и ДНР запланировали референдумы о вхождении в состав России. Они могут пройти с 23 по 27 сентября.