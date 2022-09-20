Референдум по вопросу вхождения ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября

Глава республики Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину.

Референдум по вопросу вхождения ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Об этом сообщило РИА Новости .

В своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину.

«Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации», — написал чиновник.

Ранее стало известно о проведении референдума в ЛНР. Он также запланирован на 23-27 сентября.