Опубликовано видео момента смертельной аварии в Ярославской области, где погиб актер Сергей Пускепалис

На кадрах видно, как Ford Transit, где ехал Сергей Пускепалис, столкнулся с грузовиком.

Опубликовано видео момента смертельной аварии в Ярославской области, где погиб актер Сергей Пускепалис. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Напомним, авария произошла во вторник, 20 сентября, в 11:00 на 201 километре трассы М8.

На кадрах видно, как Ford Transit, где ехал Сергей Пускепалис, столкнулся с грузовиком.

В ДТП погибли два человека, одного с травмами доставили в больницу.