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В Госдуме рассмотрят добавление в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
Также поправки предполагают новые статьи в уголовном кодексе: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1)

В Госдуме рассмотрят добавление в УК понятий «мобилизация» и «военное время». Об этом пишет РБК.

В Госдуму внесли пакет поправок в законопроект об изменении уголовного кодекса, который приняли в первом чтении в июле. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты, его проанализировал юрист Павел Чирков.

Изменения планируют внести в статьи 63 («Обстоятельства, отягчающие наказание»), 337 («Самовольное оставление части или места службы») и 332 УК РФ («Неисполнение приказа»).

Также поправки предполагают новые статьи в уголовном кодексе: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). За нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу может грозить срок до десяти лет, а за отказ или уклонение лица подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29) от заключения госконтракта может грозить до восьми лет ограничения свободы.