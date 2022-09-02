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В Касимовском районе нашли превышение концентрации вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров
Пробы воздуха в четверг, 1 сентября, взяли в Гусе-Железном.

В Касимовском районе нашли превышение концентрации вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Пробы воздуха в четверг, 1 сентября, взяли в Гусе-Железном. Экспертиза показала превышение азота диоксида в 1,3 раза предельно допустимой концентрации, сернистого ангидрида — в 1,32 раза, мелкодисперсных взвешенных веществ — в 1,13 раза.

В ведомстве уточнили, что контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории области продолжается.

Ранее врио губернатора Павел Малков сообщил, что в Рязанской области остается один действующий очаг лесного пожара.