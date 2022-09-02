В Рязанской области сохраняется один очаг лесного пожара
После очередного заседания противопожарного штаба Малков рассказал, что один очаг лесного пожара сохранился около деревни Култуки.
В Рязанской области сохраняется один очаг лесного пожара. Об этом врио губернатора Павел Малков
После очередного заседания противопожарного штаба Малков рассказал, что один очаг лесного пожара сохранился около деревни Култуки. Из-за ветра до 15-17 метров в секунду ликвидировать возгорание не удается.
Политик также прокомментировал фотографии отблесков огня в соцсетях. По его словам, это результат встречного отжига.
Врио губернатора подчеркнул, что угрозы населенным пунктам нет.