В Рязанской области сохраняется один очаг лесного пожара

После очередного заседания противопожарного штаба Малков рассказал, что один очаг лесного пожара сохранился около деревни Култуки.

В Рязанской области сохраняется один очаг лесного пожара. Об этом врио губернатора Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале.

После очередного заседания противопожарного штаба Малков рассказал, что один очаг лесного пожара сохранился около деревни Култуки. Из-за ветра до 15-17 метров в секунду ликвидировать возгорание не удается.

Политик также прокомментировал фотографии отблесков огня в соцсетях. По его словам, это результат встречного отжига.

Врио губернатора подчеркнул, что угрозы населенным пунктам нет.