В Рязани проведут реконструкцию проезда Шабулина за 674 млн рублей

В Рязани проведут реконструкцию проезда Шабулина за 674 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция дорог области выделила 674 млн 352 тысячи 963 рубля на три этапа работы: подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и реконструкцию от Московского шоссе до Северной окружной.

Подрядчик обязан проложить асфальтобетонную дорогу протяженностью два километра, а также сделать тротуары и велодорожку по три и полтора метра шириной соответственно. Также в проекте предусмотрена установка светодиодного освещения. После ремонта проезд отнесут к магистральным улицам с регулируемым движением.

Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательные работы до 5 декабря 2022, а сама реконструкция дороги продолжится с 6 декабря 2022 по 1 октября 2024.

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