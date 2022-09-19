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Рязанские предприниматели вернулись из бизнес-миссии в Баку
В рамках программы бизнес-миссии состоялась официальная церемония открытия шоу-рума рязанских товаропроизводителей, на котором представлено более 500 наименований продукции от 57-ти производителей рязанского региона.

Рязанская бизнес-миссия завершила двухдневную работу в Азербайджане, достигнув целого ряда конкретных договорённостей и перспектив развития дальнейшего взаимодействия. В рамках деловой поездки состоялось более 100 B2B встреч, начал свою работу шоу-рум в Баку, на котором представлено более 500 товаров от 57 рязанских производителей.

Подводя предварительные итоги, заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, возглавивший делегацию, подчеркнул, что в рамках проведенных переговоров удалось запланировать заключение ряда контрактов на общую сумму примерно 500 тысяч долларов. Среди первых договоренностей — планы о строительстве нового корпуса Центрального таможенного госпиталя, о поставках медицинских аксессуаров, пробной партии стекла, алюминиевых реек для монтажа кровли, и узлов и аксессуаров для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.

В рамках программы бизнес-миссии состоялась официальная церемония открытия шоу-рума рязанских товаропроизводителей, на котором представлено более 500 наименований продукции от 57-ти производителей рязанского региона. По словам зампреда, «это — только начало».

«Я уверен, что за полтора месяца работы шоу-рума в Баку контрактов появится гораздо больше, и наши предприятия смогут уверено зайти на рынок Азербайджана, поставляя сюда свою продукцию под брендом „Сделано в Рязани“», — рассказал зампред.

Артем Никитин отметил, что за последние пять лет товарооборот Азербайджана и Рязанской области вырос почти в два раза.

«Мы наблюдаем хорошую динамику. Самое главное, что потребность бизнес-миссии в Азербайджан и открытие здесь шоу-рума — это инициатива рязанского бизнеса. Совместно с предпринимателями мы постарались выстроить качественные взаимоотношения для укрепления связей с представителями местного бизнеса», — подытожил Никитин.

Всего в ходе визита состоялось порядка десяти деловых встреч. В их числе — с послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым, торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым, заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым, представителем Российского экспортного центра Нури Гулиевым, президентом Агентства поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO Юсифом Абдуллаевым, в Агентстве по развитию экономических зон Азербайджана и в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

По словам Артема Никитина, с сентября 2021 года, когда после пандемии в разнообразных форматах возобновилась активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках, открыт уже шестой шоу-рум.

«За это время мы отработали в восьми странах, в пяти из которых открывали многоотраслевые В2 В выставки наших товаров и услуг, — рассказал Артем Никитин. — В этих поездках приняли участие более 80 экспортно ориентированных компаний области. За это время наши экспортеры заключили договоры на сумму более 1 млрд рублей, и в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армению и Киргизию начались поставки мягкой кровли и аксессуаров к ней, канцелярских товаров, светильников, медицинских приборов, стекла и сетематериалов рязанского производства».

Шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября.