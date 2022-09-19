Реконструкция Северной окружной дороги в Рязани продлится до 30 сентября 2024 года

В Рязани продолжат реконструкцию Северной окружной дороги до 30 сентября 2024 года. Об этом говорится в тендере, который разместили на сайте госзакупок

Дирекция дорог области выделила 93 млн 749 тысяч 664 рубля на три этапа работы: подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и реконструкцию третьего участка Северной окружной дороги. Согласно документам, подрядчик проложит асфальтобетонную дорогу протяжностью 293 метра, сделает тротуар и велодорожку шириной 2,25 и 2 метра соответственно.

Также в проекте предусмотрена установка светодиодного освещения. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательные работы до 30 января 2023 года. Реконструкция дороги продолжится с 31 января 2023 года по 30 сентября 2024 года.