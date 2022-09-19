Малков вступит в должность губернатора Рязанской области 21 сентября

Павел Малков вступит в должность губернатора Рязанской области 21 сентября. Об этом он сообщил на страницах в соцсетях.

«Для меня это будет особенный день, и хочу ещё раз поблагодарить всех, кто отдал за меня свой голос», — отметил Малков.

Он анонсировал кадровые изменения в рязанском правительстве, а также о том, что уже принято решение уволить главу рязанского минтранса Вадима Решетника.

«В соответствии с действующим законодательством, в этот день правительство области в полном составе уходит в отставку, и затем формируется его новый состав», — сообщил Малков. Он добавил, что не все коллеги продолжат работу в новом составе правительства области.