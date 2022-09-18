В Рязанской области вновь выросло число случаев коронавируса за сутки

В Рязанской области за сутки выявили 576 новых случаев Covid 19. Летальных исходов нет. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 576 новых случаев Covid 19. Летальных исходов нет. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки госпитализировали шесть человек, выздоровели 324.

Всего в регионе за время пандемии зафиксировали 139 906 случаев заболевания, скончались 3 433 рязанцев, выздоровели 132 026 пациентов.

Всего в стране за сутки выявили 56 751 новый случай COVID-19, умер 101 человек.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о скором окончании пандемии коронавируса.