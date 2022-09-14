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В ВОЗ заявили о скором окончании пандемии коронавируса
Мир находится в хорошем положении, чтобы победить COVID-19, заявил Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ заявили о скором окончании пандемии коронавируса. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передали РИА Новости.

По его словам, мир находится в хорошем положении, чтобы победить коронавирус.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок», — уверил он.

При этом глава ВОЗ настоятельно порекомендовал продолжить вакцинацию тех людей, кто наиболее подвержен болезни.