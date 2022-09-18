В Рязани простились с погибшим в ходе спецоперации подполковником Павлом Кривовым

В Рязани состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине гвардии подполковником Павлом Кривовым, командиром воздушно-десантного батальона в/ч 41450. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Рязани состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине гвардии подполковником Павлом Кривовым, командиром воздушно-десантного батальона в/ч 41450. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, командования ВДВ, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.