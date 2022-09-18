В Рязани пропал 43-летний мужчина в спортивной одежде

В Рязани пропал Худич Сергей Владимирович 1979 года рождения. О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рязани пропал Худич Сергей Владимирович 1979 года рождения. О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

С 16 сентября года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лысый, серые глаза.

Одежда: черная болоньевая куртка, бирюзовая майка, штаны спортивные Adidas, темная бейсболка Nike, темные кроссовки с белой подошвой.