В Рязани пропал 43-летний мужчина в спортивной одежде
В Рязани пропал Худич Сергей Владимирович 1979 года рождения. О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
В Рязани пропал Худич Сергей Владимирович 1979 года рождения. О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда
С 16 сентября года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лысый, серые глаза.
Одежда: черная болоньевая куртка, бирюзовая майка, штаны спортивные Adidas, темная бейсболка Nike, темные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто видел мужчину, или знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: