Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
12°
Пнд, 19
15°
Втр, 20
17°
ЦБ USD 60.03 0.36 17/09
ЦБ EUR 59.87 0.25 17/09
Нал. USD 63.11 / 65.99 16/09 15:45
Нал. EUR 63.11 / 65.99 16/09 15:45
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
7 019
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
8 609
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
13 899
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
13 843
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Рязани пропал 43-летний мужчина в спортивной одежде
В Рязани пропал Худич Сергей Владимирович 1979 года рождения. О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рязани пропал Худич Сергей Владимирович 1979 года рождения. О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

С 16 сентября года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лысый, серые глаза.

Одежда: черная болоньевая куртка, бирюзовая майка, штаны спортивные Adidas, темная бейсболка Nike, темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто видел мужчину, или знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71. Полиция: 112.