В Рязанской области в части районов отменили запрет на охоту

Соответствующее постановление подписал врио главы региона Павел Малков.

В Рязанской области в части районов отменили запрет на охоту. Соответствующее постановление в пятницу, 16 сентября, подписал врио главы региона Павел Малков.

Так, теперь охота открыта в десяти районах: Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Рыбновском, Сасовском, Чучковском, Шацком и Шиловском районах.

Запрет на охоту по-прежнему действует в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах.

Напомним, данная мера была связана с лесными пожарами в регионе. Планировалось, что мера должна была действовать до 1 октября.