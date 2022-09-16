В Рязанской области в части районов отменили запрет на охоту
Соответствующее постановление подписал врио главы региона Павел Малков.
В Рязанской области в части районов отменили запрет на охоту. Соответствующее постановление в пятницу, 16 сентября,
Так, теперь охота открыта в десяти районах: Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Рыбновском, Сасовском, Чучковском, Шацком и Шиловском районах.
Запрет на охоту по-прежнему действует в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах.
Напомним, данная мера была связана с лесными пожарами в регионе. Планировалось, что мера должна была действовать до 1 октября.