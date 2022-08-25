В Рязанской области еще в десяти районах запретят охоту до 1 октября
Данная мера связана с лесными пожарами в регионе.
В Рязанской области расширили список районов, где введут запрет на охоту до 1 октября 2022 года. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
Охоту запретят на территории Ермишинского, Кадомского, Касимовского, Пителинского, Путятинского, Рыбновского, Сасовского, Чучковского, Шацкого, Шиловского районов.
Данная мера связана с лесными пожарами в регионе.
Ранее запрет на охоту ввели в Спасском, Клепиковском и Рязанском районах. Также действует запрет на посещение лесов.