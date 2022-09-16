Мать пострадавшего в ДТП со скорой рязанца не может перевезти его в Москву из-за плохого состояния

Мать пострадавшего в ДТП со скорой подростка не может перевезти его в Москву из-за плохого состояния. Об этом она написала на странице врио главы региона Павла Малкова.
Женщина посетовала, что ОКБ имени Дмитриевой нет нужного оборудования, а точнее датчиков, которые необходимы для измерения внутричерепного давления. Матери пострадавшего предложили перевезти ребенка в Москву, но та заявила, что он не переживет транспортировку.
«Наш сын в крайне тяжелом состоянии… Я бы перевела, но сейчас ребенок не транспортабельный и перевозку он не переживет. Так говорят врачи», — заявила рязанка.
В ОДКБ прокомментировали ситуацию.
Напомним, что ДТП произошло 13 сентября на улице Станкозаводской. Мать сбитого подростка рассказала подробности случившегося. После аварии полиция завела уголовное дело.