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Мать пострадавшего в ДТП со скорой рязанца не может перевезти его в Москву из-за плохого состояния
Об этом она написала на странице врио главы региона Павла Малкова.

Мать пострадавшего в ДТП со скорой подростка не может перевезти его в Москву из-за плохого состояния. Об этом она написала на странице врио главы региона Павла Малкова.

Женщина посетовала, что ОКБ имени Дмитриевой нет нужного оборудования, а точнее датчиков, которые необходимы для измерения внутричерепного давления. Матери пострадавшего предложили перевезти ребенка в Москву, но та заявила, что он не переживет транспортировку.

«Наш сын в крайне тяжелом состоянии… Я бы перевела, но сейчас ребенок не транспортабельный и перевозку он не переживет. Так говорят врачи», — заявила рязанка.

В ОДКБ прокомментировали ситуацию.

Напомним, что ДТП произошло 13 сентября на улице Станкозаводской. Мать сбитого подростка рассказала подробности случившегося. После аварии полиция завела уголовное дело.