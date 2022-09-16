В ОДКБ прокомментировали ситуацию с пострадавшим в ДТП 16-летним рязанцем

Авария произошла во вторник, 13 сентября.

В рязанской ОДКБ прокомментировали РЗН. инфо ситуацию со сбитым 16-летним подростком.

В учреждении отметили, что медики делают «все возможное для мальчика». Так, врачи провели сложную операцию и проконсультировались со специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. «В его случае датчик внутричерепного давления не показан для установки, это подтвердили и врачи из Москвы. Закупку этого аппарата уже организовали», — заверили в больнице.

Напомним, ранее мать ребенка заявила, что подростка нельзя перевезти в Москву из-за его плохого состояния. Мальчика сбили во вторник, 13 сентября, на улице Станкозаводской. После аварии полиция завела уголовное дело.