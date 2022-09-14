Водителю скорой, сбившего подростка в Рязани, грозит уголовное наказание
Рязанские полицейские завели уголовное дело после ДТП со скорой, где пострадал подросток. Информация об этом в среду, 14 сентября, появилась на сайте регионального УМВД.
Авария случилась накануне во вторник, 13 сентября, примерно в 18.13 на регулируемом перекрестке улиц Станкозаводской и Октябрьской. Автомобиль «скорой», за рулем которого был 44-летний рыбновец, сбил 16-летнего велосипедиста.
Последнего с различными травмами госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, мать пострадавшего подростка рассказала о состоянии сына и подробности ДТП.