Водителю скорой, сбившего подростка в Рязани, грозит уголовное наказание

Рязанские полицейские завели уголовное дело после ДТП со скорой, где пострадал подросток. Информация об этом в среду, 14 сентября, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась накануне во вторник, 13 сентября, примерно в 18.13 на регулируемом перекрестке улиц Станкозаводской и Октябрьской. Автомобиль «скорой», за рулем которого был 44-летний рыбновец, сбил 16-летнего велосипедиста.

Последнего с различными травмами госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, мать пострадавшего подростка рассказала о состоянии сына и подробности ДТП.