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Несколько десятков рязанских улиц остались без воды из-за аварии на Борковской ОВС
Об этом сообщила мэр Елена Сорокина.

На Борковской очистной водопроводной станции случилась авария. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Как отметила чиновница, на месте работают сотрудники Водоканала. «На первом этапе они откачают воду, чтобы найти повреждение. Затем начнется замена поврежденного участка», — написала Сорокина. Отмечается, что работы продолжатся до утра.

Мэр сообщила, что из-за аварийной ситуации без воды остались дома в Московском и Советском районов. По некоторым адресам снижена подача ресурса. Полный список отключений можно изучить по ссылке.