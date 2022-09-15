Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
18°
Сбт, 17
17°
Вск, 18
12°
ЦБ USD 59.67 -0.11 16/09
ЦБ EUR 59.62 -0.22 16/09
Нал. USD 62.3 / 65 15/09 18:13
Нал. EUR 62.3 / 65 15/09 18:13
Новости
Публикации
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
5 382
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
6 866
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 286
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
11 938
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мэр Рязани показала фотографии ликвидации аварии на Борковской ОВС
Авария произошла в четверг, 15 сентября.

Мэр Рязани Елена Сорокина показала фотографии из Борковской ОВС, в которой в четверг, 15 сентября, произошла авария. Информация появилась в Telegram-канале чиновницы.

По ее словам, работы по ликвидации аварийной ситуации продолжаются. «Сейчас специалисты Водоканала определяют характер повреждения и способ его устранения», — написала мэр города. Отмечается, что на месте аварии находится заместитель главного инженера предприятия. Координирует ход работ управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани.