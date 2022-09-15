Мэр Рязани показала фотографии ликвидации аварии на Борковской ОВС

Авария произошла в четверг, 15 сентября.

Мэр Рязани Елена Сорокина показала фотографии из Борковской ОВС, в которой в четверг, 15 сентября, произошла авария. Информация появилась в Telegram-канале чиновницы.

По ее словам, работы по ликвидации аварийной ситуации продолжаются. «Сейчас специалисты Водоканала определяют характер повреждения и способ его устранения», — написала мэр города. Отмечается, что на месте аварии находится заместитель главного инженера предприятия. Координирует ход работ управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани.