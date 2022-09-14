Задержан виновник ДТП под Рязанью, в котором погибла 84-летняя пенсионерка

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Рязанском районе, в котором погибла 84-летняя пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 13 сентября на 210-ом километре автодороги Москва-Челябинск. 33-летний мужчина на Honda Odyssey сбил 84-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Honda по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Подозреваемого задержали. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.