Путин сообщил о шагах России для деэскалации на границе Армении и Азербайджана

Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, которые предпримет Россия для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом пишет RT .

Путин довел информацию до членов Совета о дополнительных шагах российской стороны, «направленных на деэскалацию возникшей напряженности».

Во время заседания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал стороны отказаться от силовых методов решения и приступить к переговорам.