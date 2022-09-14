Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе специальной военной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации», — написал Кадыров.

Он заявил, что российские войска не могут «позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан».

«Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — написал Кадыров.

Он отметил, что у российских войск есть «тонкая тактика» и руководство армией «прекрасно комбинирует» разные методы.