В Касимове открылась «Галерея Лебедевых»

В пространстве будут проходить мастер-классы, лекции и образовательные программы.

В Касимове открылась «Галерея Лебедевых». Об этом сообщило главное управление архитектуры Рязанской области .

В выставочном пространстве представлены работы Ирины, Михаила, Глафиры и Дмитрия Лебедевых.

Также там запланированы мастер-классы, лекции и образовательные программы в сфере культуры, искусства, музейного дела и народных промыслов. «Современные кураторские практики направлены на формирование открытой среды, способствующей повышению интереса к декоративно-прикладному искусству», — отметили в управлении.