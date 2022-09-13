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В Касимове открылась «Галерея Лебедевых»
В пространстве будут проходить мастер-классы, лекции и образовательные программы.

В Касимове открылась «Галерея Лебедевых». Об этом сообщило главное управление архитектуры Рязанской области.

В выставочном пространстве представлены работы Ирины, Михаила, Глафиры и Дмитрия Лебедевых.

Также там запланированы мастер-классы, лекции и образовательные программы в сфере культуры, искусства, музейного дела и народных промыслов. «Современные кураторские практики направлены на формирование открытой среды, способствующей повышению интереса к декоративно-прикладному искусству», — отметили в управлении.