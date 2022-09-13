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Стало известно, когда начнутся занятия в рязанской школе № 7
По словам директора учреждения, последствия устранят в «кратчайшие сроки».

Стало известно, когда начнутся занятия в школе № 7. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказал директор учебного заведения Николай Черваков.

По его словам, в школа заработает в обычном режиме в среду, 14 сентября.

«Из-за возгорания пострадал кабинет химии и частично коридор. Серьезных повреждений нет и последствия будут в кратчайшие сроки устранены. Вопрос решается со сметой и с подрядчиком. Сегодня учащихся перевели на самоподготовку, для того, чтобы школу привести в порядок. Работают учителя, помогают родители, проветриваем помещение», — подчеркнул Николай Черваков.

Директор отметил, что пока кабинет химии использовать для занятий не получится, поэтому для учеников найдут другое помещение. Он добавил, что расписание будет скорректировано. Также, по словам рабочих, стекла в кабинете химии не пострадали из-за возгорания, а стену, где была видна гарь, удалось отмыть.

Напомним, пожар в школе произошел в понедельник, 12 сентября. Возгорание случилось в кабинете химии и коридоре. Обошлось без пострадавших. Проверку начала прокуратура.