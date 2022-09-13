Рязанца осудят за избиение мужчины после конфликта на дороге

Инцидент произошел в мае 2022 года.

Рязанца осудят за избиение мужчины из-за конфликта на дороге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Инцидент произошел 8 мая.

По информации следствия, знакомая потерпевшего припарковала автомобиль у одного из участков садоводческого товарищества Рязанского района. Этим она перекрыла однополосную дорогу. Из-за этого потерпевший и пьяный обвиняемый поссорились. В ходе словесного конфликта рязанец ударил неприятеля кулаком по голове. Этим он причинил ему закрытую черепно-мозговую травму, сопряженную с ушибом головного мозга и множественными переломами костей свода черепа.

На рязанца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он признал вину в полном объеме.

Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд.