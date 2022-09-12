В Рязани стартовал 32-ой турнир Кубка «Русской кожи» по мини-футболу среди любительских команд

В новом сезоне заявилось 100 команд.

В субботу, 10 сентября, на стадионе «Локомотив» открылся 32-ой турнир РКЛФ Кубка « Русской кожи » по мини-футболу среди любительских команд.

На церемонии открытия участников и болельщиков поприветствовал депутат областной думы, председатель совета директоров ГК «Точинвест» (входит в холдинг ФПК «Инвест» ) Александр Жукаев.

Командам пожелали показать хорошую игру, получить заряд положительных эмоций, пройти турнир без травм, а самому массовому турниру Рязанской области пожелали дальнейшего развития.

В новом сезоне заявилось 100 команд — это более 1 500 спортсменов из Рязани, Рязанской и Московской областей.

Команды сражаются за призовые места в пяти кубках: «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском 35+ и 40+". Победители Кубков станут известны в конце октября.