В Рязани стартовал 32-ой турнир Кубка «Русской кожи» по мини-футболу среди любительских команд

В субботу, 10 сентября, на стадионе «Локомотив» открылся 32-ой турнир
На церемонии открытия участников и болельщиков поприветствовал депутат областной думы, председатель совета директоров
Командам пожелали показать хорошую игру, получить заряд положительных эмоций, пройти турнир без травм, а самому массовому турниру Рязанской области пожелали дальнейшего развития.
В новом сезоне заявилось 100 команд — это более 1 500 спортсменов из Рязани, Рязанской и Московской областей.
Команды сражаются за призовые места в пяти кубках: «Золотом», «Серебряном», «Бронзовом» и «Ветеранском 35+ и 40+". Победители Кубков станут известны в конце октября.