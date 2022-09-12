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В мэрии сообщили, когда включат отопление в Рязани

Стало известно, когда включат отопление в Рязани. Соответствующая информация в понедельник, 12 сентября, появилась на сайте горадминистрации.

Так, отопление в Рязани включат, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять менее +8 градусов в течение пяти дней.

Также известно, что к отопительному сезону уже готовы почти 100% объектов социальной сферы, в жилом фонде — 89%. Отстающими управляющими организациями стали ООО «Эталон 62», ООО «Домоуправление», ООО «ЖилгарантСервис», ООО «Единая УК», ООО «Зеленая Роща», ООО «Либер», ООО «Савой» и другие. Информацию об отстающих отправят в региональную Жилищную инспекцию.