В Канищеве из-за аварии без света остались три улицы

В диспетчерской уточнили, что электричество восстановят в течение трех часов с момента отключения.

В Канищеве из-за аварии без света остались три улицы. Об этом в понедельник, 12 сентября, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».

Электричество отключили на улицах Бирюзова, Интернациональной и Станкозаводской. Работники «РГРЭС» ведут ремонтно-восстановительные работы.

В диспетчерской уточнили, что электричество восстановят в течение трех часов с момента отключения.