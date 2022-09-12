Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО

В России с 13 сентября расширится коридор тарифов ОСАГО. Об этом сообщило агентство « Прайм ».

С 11 сентября страховщики при расчете стоимости ОСАГО начнут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей и по этому виду страхования расширится коридор тарифов.

Отмечается, что для легковых машин базовая ставка составит 1646-7535 рублей в зависимости от различных факторов.

Экономист Егор Клопенко объяснил, что изменение стоимости связано с разбалансировкой рынка ОСАГО за счет роста цен на запасные части, подорожания ремонта и услуг в этой сфере.