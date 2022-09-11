В Рязанской области завершились выборы губернатора

В Рязанской области вечером в воскресенье, 11 сентября, завершился третий, последний день выборов. Об этом сообщает региональный избирком.

В Рязанской области вечером в воскресенье, 11 сентября, завершился третий, последний день выборов. Об этом сообщает региональный избирком.

Явка избирателей по состоянию на 18:00 воскресенья составила 41,14%.

В 20:00 все 999 избирательных участков закончили свою работу, началась процедура подведения итогов голосования.

ЦИК публикует первые данные. После обработки 0,30% протоколов врио губернатора Павел Малков набирает 93,37%.

В регионе голосование проводилось в трехдневном формате: 9, 10 и 11 сентября. Жители выбирали губернатора, в нескольких районах прошли выборы в органы местного самоуправления.

Напомним, в Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области рассказали о ходе голосования.