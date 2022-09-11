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В Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области рассказали о ходе голосования
Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает, что в Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области, который работает все три дня голосования, проходят пресс-сессии.

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает, что в Центре общественного наблюдения за выборами в Рязанской области, который работает все три дня голосования, проходят пресс-сессии.

Свою оценку хода голосования дала председатель Общественной палаты региона, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина. Она отметила, что вся предвыборная кампания и первые дни голосования в регионе прошли спокойно.

«Общественная палата подготовила более 2 тысяч общественных наблюдателей. За первые два дня голосования мы получили от них более 20 тысяч сообщений, все они носят информативный характер, содержат позитивный отзыв на ход голосования», — отметила Гришина.

Качественную подготовку наблюдателей в ходе встречи отметили кандидаты на должность губернатора области и представители общественных организаций.

Процесс голосования на выборах в регионе прокомментировал координатор Клуба политологов Рязанской области, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений РГУ имени Есенина, кандидат исторических наук Юрий Мостяев. По его словам, избирательная кампания проходит в регионе достаточно спокойно, без скандалов. В этом заслуга в том числе общественных наблюдателей.

На 12 часов дня воскресенья, 11 сентября, явка избирателей составила 34,34%. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

После завершения начнется подсчет голосов.