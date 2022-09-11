Кадыров заявил, что Россия вернет города на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что города на харьковском направлении специальной военной операции вернутся обратно под контроль России, сообщает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил , что города на харьковском направлении специальной военной операции вернутся обратно под контроль России, сообщает РИА Новости.

Ранее глава территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Он призвал жителей покинуть жилище в зоне ведения военных действий.

Напомним, в субботу, 10 сентября, Минобороны заявило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации.

«Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», — сказал Кадыров в аудиосообщении в Telegram-канале.

Кадыров считает, что в оставлении нескольких городов Россией «тоже есть плюс». Однако он добавил, что не понимает глубоко, какая выработана стратегия, «но Россия победит».