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Российские войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление
В Минобороны заявили о решении перегруппировать российские войска в районах Балаклеи и Изюма на Донецкое направление «для достижения заявленных целей специальной военной операции». Об этом сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили о решении перегруппировать российские войска в районах Балаклеи и Изюма на Донецкое направление «для достижения заявленных целей специальной военной операции». Об этом сообщили в ведомстве.

Для этого, по данным Минобороны, в течение трех суток провели операцию по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. Для реализации планов проводились «отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск».

В министерстве добавили, что за трое суток уничтожили более 2000 украинских и иностранных боевиков, более 100 единиц бронетехники и артиллерии.