Рязанка рассказала о нападении и угрозах незнакомца на улице Грибоедова

Жительница Рязани рассказала, что в ночь на 10 сентября на улице Грибоедова на нее пытался напасть неизвестный мужчина. Об этом девушка сообщила РЗН. инфо.

Жительница Рязани рассказала, что в ночь на 10 сентября на улице Грибоедова на нее пытался напасть неизвестный мужчина. Об этом девушка сообщила РЗН. инфо.

По ее словам, это произошло в 1:20 напротив магазина «Автопример». Девушка шла по освещенному тротуару в круглосуточный супермаркет «Зодиак».

«Тут я понимаю, что на меня бежит мужчина, светло-рыжий, насколько я помню, в джинсах, кофте и оранжевой безрукавке, и замахивается на меня. Я спросила, что ему нужно, и выбежала на дорогу, так как людей вокруг нигде не было, упала и сильно ударилась», — рассказала рязанка.

Потом мужчина стал кричать слово «убью!» и на вопрос «за что?» ответил, что «просто так».

«Я начала вставать и останавливать машины, чтобы как-то отпугнуть, он вроде как испугался и убежал. Не помню, было у него в руке что-то или нет. К слову, ни одна машина не остановилась, чтобы помочь… Но если бы он не испугался и не убежал, могло бы случиться что угодно», — добавила девушка.

Она отметила, что неоднократно бывала в этом районе и в вечернее время все было спокойно. Рязанка также рассказала, что намерена обратиться в полицию.