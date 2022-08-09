В Рязанской области подвели итоги чемпионата по триатлону

Чемпионат Рязанской области по триатлону прошел в понедельник, 8 августа, в Сасове.

В Рязанской области прошел чемпионат по триатлону. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Чемпионат Рязанской области по триатлону прошел в понедельник, 8 августа, в Сасове. В нем приняли участие спортсмены из Москвы, Рязани, Сасова, Шилова, Ермиши и Тверской области.

Участники прошли три этапа: плавание 200 м, велогонка 5 км и бег 1,5 км. Старт на велогонку давался с учетом отставания от лидера в плавании (по времени). Сразу после финиша участники приняли участие в забеге, где определяли победителя.

Каждому участнику по окончанию всех трех этапов выдавали энергетический батончик, воду и медаль от федерации триатлона Рязанской области.

Места определили следующим образом:

2010 год рождения и младше

1 место — Еремина Татьяна (СШ «Факел»), Выпряжкин Денис (СШ «Факел»)

2 место — Пророкова Екатерина (СШ «Планета спорта»), Шкаликов Павел (СШ «Факел»)

3 место — Леухин Артем (СШ «Планета спорта»)

2008-2009 года рождения

1 место — Лобзаева Анастасия (СШ «Планета спорта»), Николаев Даниил (СШ «Факел»)

2 место — Сергеева Арина (СШ «Планета спорта»), Курбатов Андрей (СШ «Планета спорта»)

3 место — Пилипенко Дарья (СШ «Планета спорта»), Мирошкин Артем (СШ «Факел»)

2006-2007 года рождения

1 место — Филатова Карина (СШ «Факел»), Евдокимов Максим (СШ «Планета спорта»)

2 место — Саунина Валентина (СШ «Факел»), Чулков Егор (СШ «Факел»)

3 место — Баканов Сергей (СШ «Планета спорта»)

1983-2005 года рождения

1 место — Рожнова Александра (Шилово), Жулин Игорь (Сасово)

2 место — Бочкова Екатерина (Рязань), Сырцов Денис (Рязань)

3 место — Раева Александра (Рязань), Бряков Андрей (Сасово)

1973-1982 года рождения

1 место — Кирин Дмитрий (Сасово)

2 место — Едакин Владислав (Рязань)

В абсолютном зачете

1 место — Рожнова Александра (Шилово), Жулин Игорь (Сасово)

2 место — Филатова Карина (СШ «Факел»), Кирин Дмитрий (Сасово)

3 место — Бочкова Екатерина (Рязань), Сырцов Денис (Рязань)