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В России подали судебный иск на компанию Nike
Первое заседание пройдет 18 августа.

Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» подала в суд на американскую компанию Nike. Об этом сообщили «Известия».

Претензии общественников связаны с невыполнением компанией гарантийных обязательств. Как пишет издание, иск предъявлен ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл», занимавшихся импортом и продажей товаров. Первое заседание пройдет 18 августа.

«Как импортер и продавец, ООО „Найк“ и ООО „Найк Ритэйл“ несут установленные законом „О защите прав потребителей“ юридические обязанности. В том числе по требованию и выбору потребителя заменить недоброкачественный товар новым — этой же марки, безвозмездно устранить недостатки товара, возвратить уплаченную за товар денежную сумму» — привела газета слова главы ОПИ Олега Павлова. В иске он напомнил про гарантийный срок на товары.

В требованиях общественники просят суд «признать противоправными действия указанных юрлиц, а также понудить их возобновить деятельность и не прекращать ее до истечения сроков гарантийных обязательств».

Напомним, что компания Nike решила полностью уйти с российского рынка в конце июня.