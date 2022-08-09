Рязанцы пожаловались на шум от завода в Недостоеве

Автор публикации добавил, что громкий звук доносится только ночью.

Рязанцы пожаловались на шум от завода в Недостоеве. Пост об этом во вторник, 9 августа, опубликовали в Telegram-канале RZN_life.

Автор публикации добавил, что громкий звук доносится только ночью. Его слышно даже через закрытые окна.

«Уже неоднократно в районе Семчино — Недостоево на заводе по ночам включают какие-то пушки, двигатели, вентиляторы. Я даже не представляю, что это, но звук настолько сильный, что ощущение, будто над домом самолет взлететь не может», — говорится в посте.