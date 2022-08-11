Мэрия раскрыла источник ночного шума в Недостоеве

В администрации ответили на запрос РЗН.инфо.

В мэрии раскрыли источник ночного шума в Недостоеве и Семчине. Администрация ответила на запрос РЗН.инфо.

В пресс-службе пояснили, что предположительно шум в ночное время вызван внеплановыми пусками в работу паровых котлов на ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра"-"Центральная генерация».

В ведомстве отметили, что процесс пуска энергетических котлов может сопровождаться шумовым эффектом.

«Внеплановые пуски производятся только по команде системного оператора (РДУ). Выбор времени пуска оборудования ПП „Дягилевская ТЭЦ“ в работу (в течение суток) от персонала станции не зависит. Перенести пуск на другое время суток не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что плановые пусковые операции оборудования станции всегда выполняются в светлое время суток.