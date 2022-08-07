Во Владимирской области рязанца осудят за пользование чужим жильем

Во Владимирской области рязанец пробрался в чужой дом и остался там на несколько дней. Утверждено обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Во Владимирской области рязанец пробрался в чужой дом и остался там на несколько дней. Утверждено обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Жителя Рязанской области обвиняют в незаконном проникновении в жилище. В ходе следствия установлено, что 18 января обвиняемый находился в селе Илькино Меленковского района. Замерзнув, он решил пробраться в дом на улице Центральной, чтобы переночевать.

Разбив стекло в фрамуге над входной дверью, мужчина проник в жилище и нашел в подполе продукты и алкоголь. Он включил электрообогреватель и остался ночевать. В итоге рязанец остался жить на несколько дней. Однако бдительные соседи заметили, что в помещении находится чужой, и сообщили об этом хозяину дома.

Мужчину задержали спящим сотрудники полиции.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.