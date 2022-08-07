Рязанцы обратили внимание на частичную покраску здания на Первомайском проспекте

В Рязани на Первомайском проспекте нижние этажи здания частично покрасили в серый цвет. Фото опубликовано в группе «Подслушано Рязань».

В Рязани на Первомайском проспекте нижние этажи здания частично покрасили в серый цвет. Фото опубликовано в группе «Подслушано Рязань».

«Что за жесть, кто дал добро на покраску куска дома на центральной улице города? У нас и так с архитектурой города беда, так теперь еще и огромное темное пятно, как олицетворение всей нашей Рязани», — возмутился автор поста.

Однако в комментариях горожане разошлись в оценках. Некоторые сочли цвет приятным, но хотели бы, чтобы здание покрасили целиком.