Рязанцам пришлось спать с закрытыми окнами из-за вони

Жители Рязани пожаловались на то, что в ночь на 7 августа им пришлось спать с закрытыми окнами из-за сильной вони с улицы. Об этом они рассказали РЗН. инфо.

Жители Рязани пожаловались на то, что в ночь на 7 августа им пришлось спать с закрытыми окнами из-за сильной вони с улицы. Об этом они рассказали РЗН. инфо.

«Когда вонять-то перестанет? На улице почти 30 градусов, духота невозможная. А жители Песочни должны спать с закрытыми окнами, — пожаловалась рязанка. — Уже весь вечер дымит, и вы все не можете понять, кто гадит?»

В соцсетях также появились жалобы на сильный неприятный запах в других районах города.

«Какие районы затронула самая настоящая „газовая атака“ сегодня ночью? Дышать просто нечем было, до рези в глазах, — говорится в посте. — Вопрос к властям: когда решите проблему с этим самым настоящим преступлением?»

Из-за вони страдают жители районов Недостоево, Семчино, поселка Строитель. По словам горожан, запах ощущался и в центре Рязани.