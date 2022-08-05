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В Пермском крае бетономешалка насмерть сбила ребенка на велосипеде
Очевидцы рассказали, что грузовик проехал по голове девочки. Водитель сразу вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка.

В Пермском крае бетономешалка насмерть сбила ребенка на велосипеде. Об этом пишет портал 59.ru со сслыкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

Авария произошла в пятницу, 5 августа, около 15:00 в городе Березники в микрорайоне Любимов. На улице Строителей бетономешалка «КамАЗ» под управлением 28-летнего водителя выезжал с прилегающей территории. Водитель не заметил 13-летнюю девочку на велосипеде и наехал на нее. От полученных травм она умерла на месте аварии.

Очевидцы рассказали изданию, что грузовик проехал по голове девочки. Водитель сразу вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка.

Правоохранительные органы проводят проверку.