Рязанец предстанет перед судом за поджог квартиры и смерть двоих людей
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Рязанец предстанет перед судом за поджог квартиры и смерть двоих людей. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Трагедия случилась в мае 2020 года. Тогда мужчина был недоволен тем, что его выселяют из муниципальной квартиры. Он взял бензин, облил им квартиру, поджег и скрылся. В происшествии погибли два человека — они жили на четвертом этаже и задохнулись угарным газом.
Мужчина вину не признал. Однако следственные органы собрали доказательства его виновности, прокуратура передала уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.