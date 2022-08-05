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Рязанец предстанет перед судом за поджог квартиры и смерть двоих людей
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Рязанец предстанет перед судом за поджог квартиры и смерть двоих людей. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в мае 2020 года. Тогда мужчина был недоволен тем, что его выселяют из муниципальной квартиры. Он взял бензин, облил им квартиру, поджег и скрылся. В происшествии погибли два человека — они жили на четвертом этаже и задохнулись угарным газом.

Мужчина вину не признал. Однако следственные органы собрали доказательства его виновности, прокуратура передала уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.