Павел Малков встретится с Владимиром Путиным

Начиная с 8 августа президент Путин встретится с кандидатами на посты губернатора из нескольких регионов.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал « O!News » со ссылкой на собственные источники.

Начиная с 8 августа президент Путин встретится с кандидатами на посты губернатора из нескольких регионов — Рязанской, Кировской, Томской областей и Республики Марий Эл.

Отмечается, что некоторые встречи будут проходить в режиме видеоконференцсвязи.