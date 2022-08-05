Павел Малков встретится с Владимиром Путиным
Начиная с 8 августа президент Путин встретится с кандидатами на посты губернатора из нескольких регионов.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретится с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал «
Начиная с 8 августа президент Путин встретится с кандидатами на посты губернатора из нескольких регионов — Рязанской, Кировской, Томской областей и Республики Марий Эл.
Отмечается, что некоторые встречи будут проходить в режиме видеоконференцсвязи.