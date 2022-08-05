На рязанском хлебозаводе № 3 продукцию готовят в помещениях с плесенью

На видео сняли помещение месильного отделения для черного хлеба.

На рязанском хлебозаводе № 3 продукцию готовят в помещениях с плесенью. Видео опубликовал портал « Vidsboku » в пятницу, 5 августа.

Уточняется, что на кадрах помещение месильного отделения для черного хлеба. На видео видны стены цеха, покрытые черной плесенью, на которых облупилась штукатурка.

«Не могут даже сделать ремонт, в таких условиях готовится продукция и работают люди», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что хлебозавод № 3 внесли в программу приватизации муниципального имущества.