На рязанском хлебозаводе № 3 продукцию готовят в помещениях с плесенью
На видео сняли помещение месильного отделения для черного хлеба.
На рязанском хлебозаводе № 3 продукцию готовят в помещениях с плесенью. Видео опубликовал портал «
Уточняется, что на кадрах помещение месильного отделения для черного хлеба. На видео видны стены цеха, покрытые черной плесенью, на которых облупилась штукатурка.
«Не могут даже сделать ремонт, в таких условиях готовится продукция и работают люди», — рассказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что хлебозавод № 3 внесли в программу приватизации муниципального имущества.