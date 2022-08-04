Убившего любовника жены 33-летнего рыбновца заключили под стражу
Мужчина из ревности несколько раз ударил нового 26-летнего избранника своей супруги ножом в шею. От полученных ран потерпевший умер на месте.
Убившего любовника жены 33-летнего рыбновца заключили под стражу. Об этом
В понедельник, 1 августа, мужчина из ревности несколько раз ударил нового 26-летнего избранника своей супруги ножом в шею. От полученных ран потерпевший умер на месте.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчину заключили под стражу.