Рыбновец из ревности убил любовника своей жены

Трагедия случилась накануне в понедельник, 1 августа.

В Рыбном местный житель убил любовника своей жены. Подробности во вторник, 2 августа, привела пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась накануне в понедельник, 1 августа. В одном из жилых домов Рыбновского района обнаружили тело 26-летнего мужчины с ножевым ранением в области шеи. Выяснилось, что убийство произошло на почве ревности. Подозреваемый в ходе ссоры ударил ножом потерпевшего, потому что последний являлся новым избранником его жены. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Убийцей оказался 33-летний местный житель. Его задержали. Он дал признательные показания.

Подозреваемого планируют заключить под стражу. Возбуждено уголовное дело.